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Протоиерей Николай Могильный заместитель председателя Синодального отдела по работе с молодежью Украинской Православной Церкви провел онлайн-встречу «Единство во Христе» для православной молодежи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavmolodezh.ru, участниками встречи стали молодые люди из 14 стран мира.

Священник ответил на вопросы православной молодежи, посвященные дружбе, единству и счастливой семейной жизни.

«Встреча, прошедшая в праздник Смоленской иконы Божией Матери, стала прекрасной возможностью поговорить о ценностях, унаследованных от святой купели Крещения, которые могут помочь современной молодежи выстроить правильные ориентиры в жизни. Отец Николай пожелал всем участникам учиться вести диалог, подчеркнув, что это должен быть «спокойный мирный разговор, направленный на достижение любви», – отметили организаторы.

В онлайн- дискуссии приняли участие верующие из Казахстана, Германии, Канады, Чехии, Республики Беларусь, Франции, Латвии, Литвы, Австрии, Швейцарии, США, Сальвадора, Украины и России.

Организатором и ведущей встречи стала руководитель направления по международному сотрудничеству Синодального отдела по делам молодежи Лия  Смирнова. Техническую поддержку проекту оказала международная команда Православной молодежной организации «Покров».

С записью беседы можно ознакомиться онлайн.
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