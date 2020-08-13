Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о 4 задержанных в Беларуси гражданах Украины – украинские волонтеры Евгений Васильев и Константин Реуцкий, Оксана Алешина и парень, чье имя пока не разглашается.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

По состоянию на утро 13 августа в Украине зарегистрировано 86140 случаев COVID-19, за минувшие сутки – 1592.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность «более широкого применения» русского языка на Донбассе.

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований будут осуществлять специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения ПМОП «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве.

Бывший народный депутат, «свободовец» Андрей Ильенко намерен баллотироваться на пост Киевского городского головы.

Граждане Украины в условиях пандемии коронавируса могут посещать 42 страны мира.