также в разделеОбщество
СБУ сообщила количество пленных в ОРДЛО 26
Криклий обратился к полиции из-за танкера Delfi 28
Украинцев призвали готовиться ко второй волне коронавируса 27
Окружение Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД 111
Число пациентов с коронавирусом стремительно растет 37
Боевики укрепляются в районе оккупированных поселков Золотое-5 и Широкая Балка 11
С начала года в пожарах погибли почти 1000 человек 10
COVID-19: третий день подряд в Украине фиксируют антирекорд 56
На Донбассе боевики четыре раза нарушили «тишину» 24
14 августа. Картина дня 35
В июле в Украине зарегистрировали 1530 новых случаев туберкулеза 43
Пассажиры не смогут сесть в поезда в трех городах на Западе Украины 54
Хмельницкий патрульный «забыл» задекларировать недвижимость и $ 72 тысячи кредита 31
СБУ задержала боевика «ЛНР» 30
Лукашенко выдал «вагнеровцев» России 85
Донбасс: Названо имя погибшего из-за подрыва военного 43
Титушко назначили и сразу уволили с должности вице-президента федерации MMA в Киевской области 42
Дело Гандзюк: Депутаты Херсонского облсовета поддержали Мангера 22

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о 4 задержанных в Беларуси гражданах Украины – украинские волонтеры Евгений Васильев и Константин Реуцкий, Оксана Алешина и парень, чье имя пока не разглашается.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.

По состоянию на утро 13 августа в Украине зарегистрировано 86140 случаев COVID-19, за минувшие сутки – 1592. 

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность «более широкого применения» русского языка на Донбассе.

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований будут  осуществлять специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения ПМОП «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве.

Бывший народный депутат, «свободовец» Андрей Ильенко намерен баллотироваться на пост Киевского городского головы.

Граждане Украины в условиях пандемии коронавируса могут посещать 42 страны мира.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги