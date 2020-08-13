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Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Леонид Кравчук допускает возможность «более широкого применения» русского языка на Донбассе.

Такое мнение он высказал в интервью Украинскому радио.

«Не думаю, что язык вернет Донбасс. Сегодня на Донбассе никто не запретил украинский язык и не запрещает. Если этот вопрос возникнет в Донбассе, то согласно европейских законов, ссылаясь на общеевропейские законы, мы можем поднимать вопрос не государственности русского языка, а вопрос применения этого языка, потому что Конституцией гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно предпринять шаги о более широком применении русского языка, и это не будет нарушением украинского закона», - заявил политик.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.

Также Кравчук готов к переговорам с людьми из временно оккупированных территорий, но только теми, кто представляет гражданское общество и не участвовал в войне.
ForUm

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