Во вторник, 11 августа, в Бресте задержали еще одного гражданина Украины, сейчас он находится в одном из местных СИЗО, сообщила пресс-служба МИД.

«12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО», - ответили в ведомстве.

В ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.

12 августа в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании двух граждан Украины. Против них открыли дело.