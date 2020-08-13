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Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, граждане Украины Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Беларуси, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода свободного передвижения - базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо», - сказал Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

«Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами», - отметил Ермак.

Как сообщал ForUm, в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании двух граждан Украины.

Против них открыли дело.
ForUm

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