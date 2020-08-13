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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в срочном порядке обратилась к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается.

Об этом говорится в Facebook омбудсмена.

Также она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, председателя ОБСЕ Эдди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.

Кроме того, сразу после задержания Денисова обратилась к послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Омбудсмен подчеркнула, что согласно Венской конвенции о консульских сношениях власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

12 августа в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании двух граждан Украины. Против них открыли дело.

Позже стало известно, что 11 августа в Бресте задержали еще одного гражданина Украины, сейчас он находится в одном из местных СИЗО.
ForUm

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