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После всеобщего воскресения каждый человек воскреснет в том же теле, в котором живёт и умирает.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своём Телеграм-канале.

«Это будет именно наше тело, а не какое-то другое. Когда Спаситель воскрес из мёртвых, апостолы узнали Его по знакомым им чертам лица. Более того, Его тело носило следы язв и ран, которые Он претерпел ради нашего спасения. Оно уже не страдало от увечий, оно не болело, но следы ран остались на Теле Господа навсегда. Иначе быть и не может, ведь наше тело является печатью неповторимого облика души, и то, что оно пережило во дни своей земной жизни изображено на нём, как на иконе», - сказал митрополит Лука.

Он объяснил, что согласно учению Святых Отцов, воскресшие тела людей будут отражать в себе состояние душ, которые в них находятся.

«Сейчас, живя на земле, мы можем скрывать то, что происходит в глубине нашего сердца. Блудник, убийца, вор, подлец по внешнему облику мало чем отличается от добродетельных людей (только тонкие знатоки душ человеческих могут узнать о внутреннем устроении человека по его лицу и выражению глаз). Но после всеобщего воскресения ... сущность каждого будет видна так же, как видно внутреннее содержание прозрачного сосуда. Какой стыд и позор ожидает там тех, кто жил нерадиво и не заботился о состоянии своего сердечного сосуда!», - отметил митрополит Лука.

Владыка пожелал прожить эту жизнь так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое».
ForUm

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