Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка РФ, заявляшего, что регистрация Ощадбанком торговой марки «СБЕРБАНК» на территории Украины нарушила права Сбербанка России. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Рассмотрение дела длилось более четырех лет! Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

«В процессе ожесточенного процессуального противостояния Ощадбанком были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца. Апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России», - говорится в сообщении.

«Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование «СБЕРБАНК» на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком», - отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Напоминаем, в основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской «дочки» Сбербанка России на Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку «СБЕРБАНК», что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение. Единственным законным владельцем торговой марки «СБЕРБАНК» на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007).

Именно в ответ на основной иск Ощадбанка Сбербанком России был подан контриск (вероятно, для затягивания рассмотрения дела), который 10 августа 2020 решен в пользу Ощадбанка. Решение уже вступило в силу.