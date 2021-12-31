31 декабря Антимонопольный комитет Украины оштрафовал акционерное общество «Государственный ощадный банк Украины» (АО «Ощадбанк») за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Речь идет о злоупотреблении банком его монопольным положением при участии в проекте «Муниципальная карта «Карточка киевлянина», сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет выяснил, что АО «Ощадбанк» был единоличным банком-участником проекта и в его пределах самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов.

В период с июня 2016 по декабрь 2021 банк выдвигал условием получения «Карты киевлянина» обязательное подключение платной услуги СМС-информирования. Также в этот же период при регистрации карточек в системе дистанционного банковского обслуживания (Web/Mobile-банкинг (Сбер 24/7) происходила автоматическая активация платной услуги СМС-информирования), при этом банком не предлагались лучшие, конкурентные условия обслуживания «Карты киевлянина».

Поскольку АО «Ощадбанк» был единственным банком-участником проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина», держатели соответствующих карт вынуждены были соглашаться на его условия и несли финансовые расходы.

Проанализировав материалы дела, Комитет счел нарушением:

подключение платной услуги СМС-информирования как обязательного условия для получения «Карточки киевлянина»;

требования подключения платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта «Карточка киевлянина».

За эти два нарушения на АО Ощадбанк наложен штраф общей суммой 503552 гривни.

Определяя сумму штрафа, комитет учел, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с комитетом при рассмотрении дела.