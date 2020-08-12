В ночь с 11 на 12 августа в Беларуси за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек. В Бресте сотрудники милиции применяли табельное оружие на поражение и ранили участника массовых протестов в Беларуси.

По данным МИД, во время акций протеста в Беларуси после выборов президента страны правоохранительные органы задержали 9 украинцев, а также избили фотокорреспондента Associated Press из Украины.

В Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

В городах Беларуси люди вышли на улицы с цветами и встали в живые цепи солидарности против фальсификации выборов и применения насилия против протестующих.

Правительство поддержало проект Закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения, их заменят пластиковые карточки.

Суд отказался отпускать из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Офис генерального прокурора в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами страны.

Бывший народный депутат Борислав Береза ​​намерен баллотироваться на должность Киевского городского головы.

По состоянию на утро среды, 12 августа, в Украине зафиксировано 1433 тысячи новых случаев COVID-19.

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА, обыграв в четвертьфинале со счетом 4:1 швейцарский «Базель».