Сегодня, 12 августа, на очередном заседании правительства поддержали проект Закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки».

Согласно документу, планируется постепенный вывод паспортов-книжечек из обращения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина. Их заменят пластиковые карточки.

Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:

- для лиц в возрасте от 16 до 25 лет - до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

- для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, - фотографию при оформлении паспорта;

- для лиц в возрасте от 45 лет - бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, - фотографию при оформлении паспорта.

Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.