В городах Беларуси люди начали выходить на улицы с цветами и вставать в живые цепи солидарности против фальсификации выборов и применения насилия против протестующих. Первой была акция женщин в белом у Комаровского рынка в Минске, сообщает Интерфакс.

В соцсетях появились видео и фото «живой цепи» у метро «Пушкинская» в Минске рядом с местом гибели протестующего. Кроме того, очевидцы сообщают о рядах людей в Уручье, у метро «Каменная горка» и возле ЦУМа.

Горадня, ланцуг салідарнасці.



Сёння па ўсёй краіне выйшлі жанчыны з кветкамі.



Відэа: чытачы pic.twitter.com/IYSJiOvrzr — Белсат TV (@Belsat_TV) August 12, 2020

По информации «Нашей Нивы», женщины выстроились в цепочку у здания райисполкома в Лиде. В Гродно акция началась возле автовокзала, а у здания облисполкома участники «живой цепи» встали на колени.

Колонны также выстраиваются в Жодино и в Гомеле.

В Минске около 250 женщин в белой одежде с цветами вышли в среду к Комаровскому рынку высказать протест против фальсификации выборов и насилия.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.