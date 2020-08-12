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По состоянию на утро среды, 12 августа, в Украине зафиксировано 1433 тысячи новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны. Таким образом  всего число заболевших возросло до 84 548 человек.

За сутки 752 человека выздоровели, 19 – скончались.  

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (317), Закарпатской (252) и Ивано-Франковской (256,9) областях.

На стационарном лечении находится 5418 человек, из них 129 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 20829 человек, подключении к аппарату ИВЛ – 626 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,5%) и Закарпатской (3,8%) областях.
ForUm

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