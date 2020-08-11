также в разделеРелигия
В Дивеевском монастыре православные отметили праздник чудотворной иконы «Умиление» 18
На Валааме освящена часовня преподобного Германа Аляскинского 10
На Закарпатье активист ПЦУ избил верующую УПЦ во дворе храма 16
Митрополит УПЦ объяснил, как избежать «хронических болезней души» 9
В Хмельницкой области освятили часовню УПЦ 11
Епископ УПЦ объяснил, как отличить смелость от дерзости 11
Митрополит Антоний рассказал, какое достижение человека самое важное для Бога 19
Предстоятель УПЦ объяснил, что поможет победить зло и страдания 9
На Винничине в храм вернули похищенную икону Серафима Саровского 13
В УПЦ рассказали о традиции давать имена детям «по святцам» 15
Управделами УПЦ рассказал, как бороться с ложью и самообманом 30
В Киево-Печерской лавре с 13 по 23 августа состоится выставка-ярмарка «Медовый Спас» 11
Православная молодежь УПЦ примет участие в международном онлайн-форуме 27
Во всех храмах УПЦ молились о врачах и больных 13
В Киевские духовные школы поступили 249 абитуриентов 12
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что помогает принимать правильные решения 23
На Кропивниччине местная власть незаконно перерегистрировала храмы УПЦ в ПЦУ 19
Львовский Нацкорпус угрожает новыми нападениями на верующих УПЦ 45

В Киеве сегодня проходит ежегодный православный благотворительный фестиваль  «Божьи дети».

Фото: Фейсбук / ГО «Божі діти»

Как сообщает Центр информации УПЦ, фестиваль был основан и проводится в Украине с 2016 года по инициативе Украинской Православной Церкви.

«Цель фестиваля: провести большой детский праздник для детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с особыми потребностями со всей Украины, привлечь внимание общества к социальной составляющей проблемы поддержки детства, объединить усилия неравнодушных людей и государства ради счастливого будущего украинских детей», - отметили организаторы.

Организаторы фестиваля – Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба», общественная организация «Божьи дети», Свято-Успенская Киево-Печерская лавра.

Участниками 5-го юбилейного фестиваля стали около 1000 детей из всех епархий Украинской Православной Церкви.

Гостей ожидает праздничный концерт с участием известных украинских исполнителей и детских коллективов.

В столице детей ждут экскурсии по территории Киево-Печерской Лавры и другим памятным местам Киева.

«В рамках фестиваля также - обязательное торжественное разрезание огромного торта с символикой фестиваля (абсолютно каждый участник фестиваля получает порцию сладкого символа), церемония награждения почетным знаком «Благотворитель года» и вручение памятных подарков детям», - сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль и трансфер детей проводится с сопровождающими лицами с соблюдением всех мер безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги