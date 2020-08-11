Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию танкера «Delfi» без использования государственных средств, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Трудно не согласиться с таким предложением», - написал он в Facebook.

Министр отметил, что в операции по подъему танкера важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков.

«И уже вчера, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев» и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции. Работы по судоподъему будет выполнять «Краншип», а «Бруклин-Киев» выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны», - сообщил Криклий.

Подготовительные работы включают: удаление песка из помещений судна, в частности, правого борта, удаление камней каменной гряды для возможности беспрепятственного выравнивания судна на левый борт, промывка песка под обшивкой для обеспечения выкренивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию и удалению загрязняющих веществ с танков судна и тому подобное.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

24 июля начались работы по подъему танкера.

Администрация морских портов Украины объявила конкурс на подъем и удаление затонувшего судна.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уверен, что до конца августа танкер уберут с пляжа.