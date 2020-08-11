Сотруднику СБУ и лицу, выполнявшему функции «курьера», сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых «кураторов», собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через «курьера» - военного пенсионера.

Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался ее вывезти за пределы Украины.

10 августа 2020 в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.