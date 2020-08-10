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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу на незаконном сбыте иностранцам комплектующих вооружения украинских военных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, к схеме причастны бывший руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских военных частей.

Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной технике ВСУ.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ForUm

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