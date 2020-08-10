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В Винницкой области в селе Борисовка Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви в храм вернули похищенную икону Серафима Саровского.

Фото: Тульчинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Тульчинской епархии, встречу святыни возглавил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

«Перед иконой был соборно прочитан акафист преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу. Владыка рассказал о чудесной помощи преподобного всем прибегающим к его покровительству и заступничеству, и о его опыте стяжания благодати Святого Духа как неизъяснимой светоносной и спасительной радости и основной цели жизни православного христианина», - указано в сообщении пресс-службы Тульчинской епархии.

Владыка возложил на образ святую панагию, икону Божией Матери, как знак особой любви Пресвятой Богородицы к этому великому угоднику Божию. Потом образ был перенесён духовенством в специально сооруженный киворий в Никольском храме.

Митрополит Ионафан благословил ежегодное местное празднование в память обретения и возвращения святого образа  в Никольский храм села Борисовка.

 
ForUm

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