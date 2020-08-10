В формате онлайн-конференции 10 августа состоится международная встреча «Единство во Христе», посвящённая единству в семье, в обществе и со Христом.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», встреча пройдёт в формате конференции в «Zoom».

По словам организаторов, мероприятие позволит молодым людям обсудить практические пути того, как православный христианин может достичь единства в семье, с друзьями, коллегами и, самое главное, со Христом.

На вопросы православной молодежи ответит заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи, автор и ведущий курсов по подготовке к семейной жизни «Вместе навсегда», отец восьмерых детей протоиерей Николай Могильный.

Ведущей беседы станет руководитель направления по международному сотрудничеству Синодального отдела по делам молодежи РПЦ, руководитель Православной молодёжной организации «Покров» Лия Смирнова.

Начало онлайн-встречи в 19.00. Присоединиться можно после регистрации.