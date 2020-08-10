Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 9 августа, в день Пантелеимона Целителя, молились о врачах и больных.

Фото: Львовская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-medical.org.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время Божественной литургии были вознесены особые молитвы о врачах и больных в период пандемии коронавируса.

«Во всех храмах Украинской Православной Церкви во время эпидемии возвышаются особые молитвы о здоровье врачей, которые на передовой борьбы за человеческие жизни. Они, иногда не имея даже достаточно средств защиты, подвергали опасности собственные жизни, сами заражались и умирали, выполнив заповедь Христову: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15, 13)», - говорится в сообщении Синодального отдела УПЦ по вопросам охраны здоровья и пастырской опеке медицинских учреждений.