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Человек должен наполнять свой разум любовью к Богу, прощением, добрыми делами, тогда он будет способным рождать мысли, которые несут добрую силу.
 

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер» 8 августа.

Митрополит Онуфрий посоветовал наполнять свой разум духовной наукой, которую дают Святое Евангелие, Святая Библия, творения святых отцов, и что помогает человеку принимать правильные решения и быть полезным - для себя, и для ближнего.

Блаженнейший владыка привел пример духовного старца, который не только читал Евангелие, но и жил по нему.

В монастыре, где подвизался старец, монах впал в грех, и все собрались судить его.

«Одни предлагали выгнать брата, другие - дать епитимию и тому подобное. Старец Авва взял мешок, наполнил его песком и взвалил на плечи. Затем взял небольшую корзину, бросил туда немного песка и повесил на грудь. И так вошел в собрание и молчит. У него спросили, что это значит. "Этот песок за спиной, - это мои грехи, а эта корзина на груди - грехи моего брата. И я оставил мешок со своими грехами и занялся маленькой корзиной грехов брата. Это неправильно! Надо наоборот делать: свой мешок с грехами повесить на грудь, а корзину с грехами брата держать за спиной ", - сказал он.
То есть надо свои грехи оплакивать, а грехи брата отдать на волю Божию. Ведь он стоит перед Богом, и если упал, то Бог силен его поднять. Все поняли, что Авва не осуждает брата, а отдает его в руки милосердного Бога. Монах, тронутый такой любовью, покаялся и принес хорошие плоды покаяния», - рассказал Блаженнейший.

Не осуждать, чтобы не быть осужденным, прощать, чтобы и нам Бог простил - об этой науке Божьей напомнил Предстоятель.

«Читаем Евангелие, читаем Псалтирь, читаем святых отцов - и мы будем способными рождать добрые мысли, которые принесут пользу и нам, и тем, кто живет рядом», - в завершение призвал Блаженнейший Митрополит.
ForUm

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