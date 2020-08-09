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Оснований для хаоса или гражданской войны после выборов президента Беларуси нет, заявил нынешний лидер страны Александр Лукашенко.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — сказал он после голосования, пишет БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что власти рассматривают разные варианты развития ситуации после выборов.

 

9 августа в Беларуси проходит основной день голосования на выборах президента страны.

 

Действующий президент Александр Лукашенко попытается переизбраться на шестой срок. Конкуренцию Лукашенко, который руководит страной с 1994 года (26 лет), составят четыре кандидата: жена задержанного блогера Светлана Тихановская, оппозиционер Андрей Дмитриев, бизнесмен Сергей Черечень и экс-депутат парламента Анна Канопацкая.

Избирательная кампания 2020 года в Беларуси оказалась напряженной для Лукашенко. В ответ на мощное общественное движение за альтернативных кандидатов президент Беларуси развернул новую волну репрессий, а силовые органы — кампанию абсурдных арестов и задержаний.

Напомним, в Минске задержали доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш.
ForUm

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