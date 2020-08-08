В Киеве задержали мужчину, который заявил о «минировании» верхней станции фуникулера, ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

В киевскую полицию позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию столичного фуникулера. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Полиции удалось "по горячим следам" задержать "минера". Им оказался 39-летний житель Киева.

За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.