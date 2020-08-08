также в разделеСтолица
Кличко призвал компанию Bolt убрать пункты проката 12
В Киеве рекорд по количеству новых случаев коронавируса 12
Кличко рассказал, какие еще изменения ждут столичный зоопарк 14
Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут 25
На предприятии «Киевхлеб» – вспышка коронавируса 13
В Киеве – 186 случаев COVID-19 за сутки 15
Госэкоинспекция: Озеро «Гарячка» опасно для киевлян 20
На столичном Гидропарке иностранец подстрелил мужчину 17
Из-за жары Киев закрыли для грузовиков 12
В Киеве за сутки – 180 новых случаев COVID-19 47
Защита «киевского террориста» будет настаивать на смягчении статьи обвинения 10
В Киеве мошенник пытался завладеть квартирой ветерана АТО 17
На 11 киевских пляжах нашли кишечную палочку 17
Суд арестовал «киевского террориста» 25
Взрывчатку у метро «Лукьяновская» не нашли 11
Еще 150 человек в Киеве заразились COVID-19 20
В Киеве запустят «социальное такси» 21
Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук имеет отношение к секте «АллатРа» 346

В Киеве задержали мужчину, который заявил о «минировании» верхней станции фуникулера, ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

В киевскую полицию позвонил мужчина и сообщил, что он заминировал верхнюю станцию столичного фуникулера. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Полиции удалось "по горячим следам" задержать "минера". Им оказался 39-летний житель Киева.

За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги