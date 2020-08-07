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Правительство на внеочередном заседании внесет изменения в постановления о карантинных мерах и отменит полный запрет на работу общественного транспорта в «красных зонах».

Соответствующая договоренность была достигнута на селекторном совещании Кабинета Министров с участием мэров городов и глав ОГА по эпидемиологической ситуации в связи с распространением эпидемии COVID-19, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в совещании приняли участие министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, министр здравоохранения Максим Степанов, министр Кабинета Министров Олег Немчинов и представители 25 регионов Украины.

Во время селекторного совещания мэры городов и главы ОГА выразили свои пожелания и внесли предложения по режиму работу транспорта в красных карантинных зонах.

«Результатом диалога министров и представителей регионов стало взаимопонимание в вопросе режима работы транспорта. На внеочередном заседании правительства будут внесены изменения в соответствующие постановления, согласно которым в красных зонах появится возможность перевозки пассажиров лишь на 50% сидячих мест. Необходимым условием является контроль местной властью соблюдения карантина в транспорте», - проинформировали в пресс- службе.

Напомним, с 1 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

 
ForUm

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