В Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что вопрос боевиков частной военной компании «Вагнера» будет урегулирован. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», - сказано в сообщении.

Отмечается, что проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан. «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», - отметили в пресс-службе.

Также подчеркивается, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.



Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Отмечалось, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Задержанные в Беларуси россияне заявили, что их целью визита был транзитный поезд. Они утверждают, что должны были лететь в Латинскую Америку.

По словам Лукашенко, «вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально.

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников.

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных боевиков.

По данным СМИ, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что пообещал выдать задержанных боевиков Украине.

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и РФ для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.