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В Минске в пятницу, 7 августа, судят Владислава Соколовского и Кирилла Галанова - диджеев, которые поставили накануне песню Виктора Цоя «Перемен!» на городском празднике, куда отправилась кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после запрета ее митинга на другой площадке. Об этом сообщает DW.

Во время выступления на празднике баяниста неожиданно зазвучала песня Виктора Цоя «Перемен!», написанная в 1989 году и была популярной во времена распада СССР. Диджеи сообщили журналистам, что сознательно поставили эту песню, потому что хотят перемен и готовы к тому, что останутся без работы. Присутствующие на празднике встретили песню Цоя аплодисментами.

После этого представитель администрации района предупредил диджеев, что они срывают праздник, и вызвал милицию. Юношей задержали и доставили в центр изоляции правонарушителей. Диджеев привлекают к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение должностному лицу по статьям Кодекса об административных правонарушениях.
ForUm

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