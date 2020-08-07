Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 186 жителей Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

«На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев – только за прошедшие сутки. 11 из них – у детей. На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 7 девочек – от 2 до 16 лет. А также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет и четверо мальчиков от одного года до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47, в Деснянском – 30, в Святошинском - 20 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.