также в разделеСтолица
Кличко рассказал, какие еще изменения ждут столичный зоопарк 13
Дубинский рассказал, как можно добраться с Троещины до центра Киева за 30 минут 16
На предприятии «Киевхлеб» – вспышка коронавируса 13
Госэкоинспекция: Озеро «Гарячка» опасно для киевлян 20
На столичном Гидропарке иностранец подстрелил мужчину 17
Из-за жары Киев закрыли для грузовиков 12
В Киеве за сутки – 180 новых случаев COVID-19 47
Защита «киевского террориста» будет настаивать на смягчении статьи обвинения 10
В Киеве мошенник пытался завладеть квартирой ветерана АТО 16
На 11 киевских пляжах нашли кишечную палочку 17
Суд арестовал «киевского террориста» 25
Взрывчатку у метро «Лукьяновская» не нашли 11
Еще 150 человек в Киеве заразились COVID-19 20
В Киеве запустят «социальное такси» 21
Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук имеет отношение к секте «АллатРа» 280
В Киеве число больных коронавирусом увеличилось на 108 человек 111
«Киевскому террористу» сообщили о подозрении 19
В МВД рассказали, что ждет «киевского террориста» 22

Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 186 жителей Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

«На этой неделе количество больных коронавирусом в Киеве растет каждый день. 186 выявленных случаев – только за прошедшие сутки. 11 из них – у детей. На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 7 девочек – от 2 до 16 лет. А также 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет и четверо мальчиков от одного года до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47, в Деснянском – 30, в Святошинском - 20 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа в Украине выявлено 1453 инфицированных COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги