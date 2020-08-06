также в разделеРелигия
На Закарпатье УПЦ печет хлеб и готовит горячие обеды для нуждающихся 12
Совет Церквей предложил правительству практические способы противодействия насилию 18
Митрополит Антоний рассказал о том, как культура может приблизить человека к Богу 14
В УПЦ считают, что власти Золочева нарушают права верующих 16
Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет принимать правильные решения в жизни 14
В РПЦ сравнили церковный конфликт в Черногории с украинским расколом 16
В УПЦ объяснили, почему в Православии почитаются разные иконы Богородицы 15
В Церкви заявили, что сожжение Библий активистами BLM оскорбляет чувства верующих 25
В Почаевской лавре сотни верующих УПЦ отметили день памяти Почаевской иконы Богородицы 23
Коронавирус в Западной Украине распространялся не из-за Церкви - ВСЦиРО 28
РПЦ – властям Черногории: Руки прочь от Православной Церкви! 14
На столичных Осокорках откроют музей-галерею афонского наследия в Украине 33
В УПЦ рассказали, возможна ли исповедь on-line 262
Община УПЦ села Товтры отметила годовщину освящения нового храма, обустроенного в помещении старого магазина 37
Единственный действующий храм в Чернобыльской зоне отчуждения отметил престольный праздник 14
Священник УПЦ получил архитектурную премию за монументальные панно Соборного храма Благовещения в Кропивницком 19
В прокат выйдет фильм «Где ты, Адам?» об афонском монастыре и его игумене 15
Минский митрополит призвал белорусов молиться и «не вступать на путь насилия» 31

Единственное, что отдаляет человека от Бога – сознательный отказ от Его любви и гордость.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Существует ли дистанция между человеком и Богом? Её нет.То есть она есть исключительно в нашей голове, в тех ошибочных установках, которые приняты нами за правило и ментально отдаляют нас от Творца. Мы ближе к Нему, чем думаем, чем можем себе представить. Более того, мы по своему естеству неотделимы от Него. Вечный Божественный импульс, заложенный в нас изначально, настолько же реален, осязаем, ощутим, как наше тело. Только всё чувствование происходит на другом уровне: не телесном, а духовном», - объяснил владыка.

Он подчеркнул, что единственная причина душевных и физических страданий человека – отрыв себя от Него, из-за чего страдают и душа, и тело.

«Человек ищет причину своей тоски, уныния, неудовлетворения, душевной и физической муки в чем угодно, обвиняет близких, чужих. Но все наши беды имеют один корень и повод: отделение творения от Творца, без Которого жизнь невозможна. Помочь себе можно лишь одним способом – дотянуться до Бога. Он невероятно близок и бесконечно далёк. Может потребоваться миг, а может и не хватить жизни и вечности на приближение к Нему», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, «расстояние, отделяющее нас от Бога, в нашей голове и нашем сердце».

«Нам нужно отключить кнопку контроля в своей голове. Мы ничего не контролируем на самом деле. Всё хорошее происходит благодаря Божьим милостям и помощи. Он заботливо даёт нам необходимую информацию в нужный момент. Посылает нужных людей. Защищает от напастей и решает проблемы. Если, конечно же, пустить Его в нашу жизнь. Отключение контроля – это не шаг к безразличию и попустительству, это шаг к доверию Богу. В жизни нет мелочей. Каждый миг, действие, мысль учат смирению и доверию. Сознательное принятие Его воли и Промысла – шаг навстречу Богу, шанс дотянуться до Него», - заключил митрополит Антоний.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги