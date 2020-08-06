Не были в отпуске и не планируют в этом году 66% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, согласно опросу, 16% украинцев уже были в отпуске летом этого года, еще 18% планируют его на это лето. В то же время 66% не планируют и не были в отпуске.

Среди тех, кто уже был в отпуске или только планирует, 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же – в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют съездить за границу.

Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди младших и более состоятельных.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.