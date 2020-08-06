Бывший столичный милиционер Владимир Ткаченко, который «крышевал» в Киеве наркопритоны и незаконную работу пунктов сбора металлолома, получил высокую должность в Государственной фискальной службе. Об этом речь идет в статье «Зачем ГФС взяла на работу экс-милиционера Владимира Ткаченко», сообщает Politrada.

«За последние годы он успел поработать руководителем Подольского, Святошинского и Дарницкого районных управлений полиции. Но только бандитов Ткаченко не ловил, он их «крышевал». Как сообщают источники, среди правоохранителей и в криминальных кругах, в Святошинском районе под его «протекцией» находились наркопритоны, места сбора металлолома», - говорится в статье.

Также, по данным журналистов, Владимир Ткаченко питает особую страсть к проституткам – и постоянно пользуется их услугами.

«На Подоле, где ранее работал, у него даже есть специальное помещение, в которое он водит жриц любви. Говорят, любит сразу несколько», - пишут авторы статьи.

Как отмечается, за годы службы Владимир Ткаченко нажил очень много имущества: помимо квартиры и целого ряда нежилых помещений в самой столице, у него во владении находится также порядка 10 гектаров земли в Киеве и в ближайших его окраинах. Традиционно в таких случаях, большая часть имущества, согласно декларациям, записана на жену Викторию Ткаченко.

У Владимира Ткаченко нет ни квалификации, ни профессиональных данных, чтобы работать в ГФС. По данным журналистов, попасть к фискалам он смог лишь за большую взятку.

«И Государственная фискальная служба – это для него очередная «кормушка», в которую он долго стремился попасть – копил деньги на взятку, и вот, свершилось! И теперь он будет пытаться в максимально сжатые сроки не только «отбить вложенное», но и заработать сверху», - говорится в статье.