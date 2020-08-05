Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ возле станции метро «Лукьяновская», сообщает пресс-служба полиции.

На месте работали сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции.

Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что у мусорной урны возле станции метро «Лукьяновская» лежит подозрительный предмет. Сразу оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехников и следственно-оперативную группу.

При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Данное сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства.