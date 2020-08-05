также в разделеСтолица
На 11 киевских пляжах нашли кишечную палочку 3
Суд арестовал «киевского террориста» 14
Еще 150 человек в Киеве заразились COVID-19 19
В Киеве запустят «социальное такси» 19
Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук имеет отношение к секте «АллатРа» 79
В Киеве число больных коронавирусом увеличилось на 108 человек 111
«Киевскому террористу» сообщили о подозрении 19
В МВД рассказали, что ждет «киевского террориста» 22
Температура воздуха в июле в Киеве на 2 градуса превысила норму 19
У «киевского террориста» с 10 лет диагностировали олигофрению 23
Захват бизнес-центра в Киеве расследуют по статье «терроризм» 23
Обнародовано видео задержания «киевского» террориста 33
Силовики задержали мужчину, угрожавшего взорвать столичный бизнес-центр 39
Кличко на выборах мэра готовы поддержать почти 42% жителей Киева 15
Геращенко: В центре Киева террорист угрожает взорвать бомбу 35
В Киеве – больше сотни новых случаев COVID-19 15
Задержали мужчину, который поджег авто на Крещатике 40
Мужчина объяснил, зачем разгромил въезд на Труханов остров 30

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов или веществ возле станции метро «Лукьяновская», сообщает пресс-служба полиции.

На месте работали сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции.

Сегодня утром в полицию Киева поступило сообщение о том, что у мусорной урны возле станции метро «Лукьяновская» лежит подозрительный предмет. Сразу оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехников и следственно-оперативную группу.

При обследовании места происшествия правоохранители никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружили. Данное сообщение зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги