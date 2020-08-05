Власти Черногории должны прекратить преследования Сербской Православной Церкви.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в интервью черногорским СМИ, сообщает patriarchia.ru.

«Наше послание очень простое: руки прочь от Православной Церкви», - заявил митрополит Иларион на вопрос журналистов о послании черногорским властям сегодня.

«Мы глубоко убеждены в том, что те политики, которые посягают на Православную Церковь, совершают антинародное дело - они идут против своего народа. Об этом свидетельствуют десятки тысяч людей, которые до последнего времени выходили на улицы черногорских городов. Об этом свидетельствуют учителя, врачи, моряки, военнослужащие, которые собирают подписи в защиту канонической Черногорской Православной Церкви, находящейся в составе Сербской Православной Церкви. В этой ситуации, если государство идет против Церкви, тем самым оно выступает против своего народа. Поэтому наше послание к черногорским властям очень простое: остановитесь, одумайтесь, прекратите гонения на Церковь, которые вы сейчас развязали», - призвал владыка.

Он также отметил, что действия, направленные против Церкви, не смогут вызвать поддержки у народа.

«Обращаясь сегодня к черногорским властям, я хотел бы сказать следующее: если вы хотите поддержки народа, не идите против Церкви. Поддержите Церковь, и тогда вас поддержит народ», - заявил митрополит РПЦ.