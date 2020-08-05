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Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Благодарю за четкую позицию относительно итальянских наемников, которые воюют на стороне российских НВФ на востоке Украины. Трое уже в тюрьмах, передаем информацию еще по 20», - написал он в Twitter.

 

 

Аваков отметил, что с главой министерства внутренних дел Италии Лучаной Ламорджезе усиливает сотрудничество в «противодействии оргпреступности, наркоторговли и нелегальной миграции».
ForUm

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