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Прокуратура Крыма совместно с полицией и Департаментом контрразведки СБУ в Киеве провела санкционированные обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.  Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в Ялту, вблизи пгт Массандра. При этом, подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова.

За свои «заслуги» перед оккупантами в 2016 году «самообороновець» получил медаль «За возвращение Крыма».

По результатам проведенных обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, обнаружено и изъято подтверждающие материалы по содействию оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.

В настоящее время прокуратура автономии направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
ForUm

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