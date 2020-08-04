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Показ документального фильма о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе) «Где ты, Адам?» состоится в столичном кинотеатре «Жовтень» 2 или 3 сентября. 

Фото: denpeirazei.com

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Фома в Украине», об этом рассказал  продюсер фильма протодиакон Александр Плиска на своём Youtube-канале.

На 10 сентября запланированы показы ленты в шести городах Украины - в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Сумах и Харькове. Показы состоятся в кинотеатрах «Планета кино». 
 
Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители. «Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных персонажей и «повседневных святых», прорывается на экран из-под спуда наших мирских приоритетов. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди двадцать первого века», - сказано в анонсе ленты.
 
Впервые ленту показали широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на фестивале фильм взял Гран-При.

После победы на киевском «Покрове» фильм побывал на международном кинофестивале «PÖFF», который прошел в Эстонии в ноябре, затем состоялись закрытые показы ленты в Киевской и Санкт-Петербургской духовных академиях и в Москве.
 
Съёмки ленты продолжались почти четыре года - с весны 2015-го до февраля 2019 года. 

Выход фильма в украинский прокат был запланирован на апрель, но, как и предпремьерные показы в шести городах, не состоялся из-за начавшегося карантина. Как отметил отец Александр Плиска, в Сети ленту можно будет посмотреть только после того, как пройдёт показ фильма в кинотеатрах и состоится его телепремьера.
ForUm

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