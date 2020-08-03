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Власти Ирана занижают данные о смерти от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришло расследование журналистов Персидской службы Би-Би-Си, передает Радио Свобода.

По официальным данным властей Ирана, с начала эпидемии по 20 июля жертвами болезни в стране стали 14 405 людей, а всего инфицировані были около 280 тысяч.

Однако, согласно документам, полученным Би-Би-Си от анонимных источников в Иране, число жертв в стране почти втрое выше, чем официально объявлено – около 42 тысяч, а инфицированных больше почти вдвое.

Согласно этим документам, первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране зафиксирована еще 22 января - почти на месяц раньше, чем, по официальным данным, в стране был обнаружен первый больной.

К середине марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признала власти. После этого в стране ввели жесткие карантинные меры, число смертей стало постепенно снижаться. Сейчас число новых случаев и смертей снова растет, за последние сутки власти признали более 2000 новых случаев инфекции и более 200 смертей.
ForUm

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