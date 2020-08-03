Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня. Об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тыс. населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областях и Буковине – более 40%.

Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин.

Кроме того, он потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко об экономических мерах, направленных на помощь украинцам для защиты от негативного воздействия эпидситуации. В ответ министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тыс. граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, которые находяться в вынужденных временных отпусках и поэтому потеряли оплату труда. Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тысячам украинцев. Отдельно министр отметил запуск программы кредитования «5-7-9%» и компенсации налоговых ставок аграриям.

В ответ президент отметил, что он сомневается в том, что эти программы предметно помогают большому количеству украинцев.

«Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать место работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль», - сказал Зеленский.

Шмыгаль добавил, что сейчас правительство тратит миллиарды на поддержку бизнеса, сохранило сотни тысяч рабочих мест и трудоустроило 240 тысяч человек.

Президент также затронул вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование и т.д., чтобы стратегически наше государство имело возможности для создания лекарств и вакцин в будущем в Украине.