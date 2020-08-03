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Существуют грехи, которые обусловлены человеческой природой, но особенно важно избегать грехов, которые не связаны с ней, например, богохульство.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Богохульство - это сопротивление Божественным заповедям, законам Божьим, это сознательное сопротивление. Таких грехов мы должны избегать. И наоборот должны пытаться настроить свою жизнь на Божественные заповеди», - сказал Блаженнейший.

В то же время Предстоятель УПЦ подчеркнул, что Бог никогда не стареет, и Его Законы тоже не стареют. Поэтому христианам на упреки о том, что якобы Божественные Законы уже устарели, немодные, и их нельзя приспосабливать к современности, реагировать не нужно.
«Это мы стареем, и наши правила бывают свежими, бывают старыми. А Божьи Законы всегда молодые и наполнены жизнью. Потому что Бог есть наша жизнь! Что бы ни говорили, мы должны свою жизнь выстраивать именно с Божественными законами», - сказал Блаженнейший.

По словам митрополита Онуфрия, когда мы будем так жить, Бог будет укреплять нас в жизненных неприятностях.
«Мы будем переносить скорби, болезни легко, без стрессов, без потрясений, а в будущем веке сподобимся той жизни, которую узнал святой пророк Илия в Царстве Небесном», - подытожил Блаженнейший.

 
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