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Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины. Такое мнение в ходе круглого стола «Украинская национальная идея. Цели и средства» высказал народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины», - отметил Ренат Кузьмин.

Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.

«Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной», – добавил Кузьмин.

Участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин.

Кузьмин также напомнил о возможности приобщиться к созданию национальной идее через социальные площадки Facebook и Telegram.
ForUm

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