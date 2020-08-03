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Оппозиционный блок Польши не смог оспорить результаты президентских выборов — их жалобу отказались рассматривать.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местный ресурс Onet.

Как объяснил пресс-секретарь суда Александр Стемпковский, жалоба оппозиционных представителей не имеет отношения ни к процессу голосования на выборах, ни к определению по их итогам победителя.

Кроме того, к жалобе не были приложены доказательства, которые могли бы подтвердить факты, изложенные в ней, а ряд вопросов и вовсе относился к компетенции Конституционного суда.

Напомним, действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Всего по результатам выборов президента Польши в этом году Верховный суд получил около 6000 жалоб, 65 из которых были удовлетворены, но на ход выборов и результаты голосования они не повлияли.
ForUm

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