В первый день действия «всеобъемлющего перемирия» на Донбассе, 27 июля, ранение получил житель Марьинки, который сначала попал под обстрел на собственном огороде, а потом возле него что-то взорвалось. В общем боевики уже шестые сутки подряд нарушают режим «тишины».

О раненом мирном жителе сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете.

Пострадавший рассказал наблюдателям, что днем с матерью работал на своем огороде в Марьинке (город, подконтрольный правительству Украины и расположенный неподалеку линии столкновения на Донбассе). Его дом и сад расположен в ста метрах от линии столкновения. Мужчина сначала услышал выстрел и звук пули, что пролетела мимо. Он сразу попытался спрятаться, а затем произошел взрыв.

Медики Вооруженных сил Украины, которые дислоцировались неподалеку, доставили раненого в больницу Марьинки. Там ему оказали первую медицинскую помощь, а затем каретой скорой помощи забрали в Курахово для дальнейшего лечения. Медики рассказали, что мужчину ранило шрапнелью в левую руку.

С 27 июля на Донбассе начал действовать новый режим прекращения огня, о котором договорились в Минске. Но уже шестые сутки подряд боевики его нарушают, открывая огонь. В штабе также говорят, что боевики постоянно провоцируют украинских военных на огонь.