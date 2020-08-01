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Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне в апреле 2013 года Джохару Царнаеву.

Суд решил оправдать Царнаева по трем пунктам обвинения.

Как сообщает DW, суд согласился с доводами защиты, что проведение суда в Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.

Однако в суде отметили, что Царнаев останется в тюрьме до конца жизни. Вопрос, будет ли он казнен, пока остается открытым — он будет решаться на новых слушаниях.

Напомним, 15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов — Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо.
ForUm

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