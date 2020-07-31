Хор Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви победил в международном конкурсе «Euro Star-2020»в немецком городе Бремен-Хамельн.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в этом году конкурс проходил дистанционно.

«Мы гордимся тем, что своим трудом с благословения Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского прославляем нашу родную Мукачевскую епархию, наш родной благословенный край и превозносим родное имя нашего наставника Федора Небесного, в честь которого назван коллектив», - прокомментировала победу руководитель хора Инна Небесная.

Международный интернет-конкурс проводили в рамках серии фестивалей ZIRKA в Словакии, Польше, Германии, Австрии, Венгрии, Франции и Украины.