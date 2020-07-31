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Священник Одесской епархии Украинской Православной Церкви  протоиерей Олег Влаев пятый год борется с тяжелой болезнью – метастатической меланомой.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», при поддержке благотворителей священник начал лечение за рубежом и болезнь на некоторое время отступила.

В мае 2020 года состояние здоровья отца Олега резко ухудшилось: рак снова начал прогрессировать. Лечащий врач назначил ему препараты Braftovi 75mg 180tab и Mektovi 15mg 168 tab, которые могут дать шанс на выздоровление. К сожалению, лекарства продаются только в Европе и стоят около 10 тысяч евро на месяц.

Протоиерей Олег Влаев надеется лишь на Господа и неравнодушных людей.

С реквизитами для помощи можно ознакомиться тут.
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