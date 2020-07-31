Просьба о прощении способна убить демонов и сделать нас Божьими детьми.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений в проповеди, размещенной на Ютуб канале монастыря.

«Слово «прости» убивает демонов», – говорят святые отцы. А слово «прости», сказанное перед Богом, делает нас чадами Божьими и даёт нам силу жизненную, жить и переживать всё то, что творится с родом человеческим», – сказал владыка.

Он призвал верующих при каждом скорбном или пугающем известии прибегать к покаянной молитве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй нас, грешных».

«Что бы мы ни слышали, мы должны переводить это не в простое празднословие, не в какое-то уныние, не в страх, не в панику до истерики, а в покаянную молитву», – отметил митрополит Арсений.

Он напомнил слова преподобного Гавриила Афонского о том, что страх человека – это чистая энергия, которой питается ад.

«Дай, Боже, по молитвам Божией Матери нам всем радоваться жизни, с покаянием воспринимать то, что по грехам нашим с нами случается. Но в то же время, братья и сестры, просить Бога, Божию Матерь. Ведь у нас нет другого Бога, кроме Господа нашего, в Троице славимого. У нас нет другой заступницы Усердной, кроме Царицы Небесной. И это знаем не только мы, это знают и Они. Они знают, что мы, хоть и непутёвые, но Их дети», – заключил митрополит Арсений.