Издательство Воскресенского Кафедрального собора Украинской Православной Церкви выпустило настенный перекидной календарь «Сербия» на 2021 год на украинском языке.

Фото: Sobor.in.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Sobor.in.ua, календарь содержит изображения древних храмов, известных монастырей и природных красот Сербии.

«Главной особенностью нового календаря являются познавательные иллюстрации к каждому месяцу, а также высказывания Патриарха Сербского Павла. Представлена подборка фотографий храмов и монастырей, пересматривая которые можно погрузиться в атмосферу древней страны и ощутить христианский дух великого народа», - рассказали в пресс-службе Воскресенского кафедрального собора УПЦ.

В календаре указаны церковные праздники, евангельские и апостольские чтения, посты, поминальные дни. Специальными значками отмечены особенности трапезы, дни освящения воды, даты совершения особых молебнов, поминовений и др.

Церковный календарь «Сербия» издан по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Календарь можно приобрести в церковном магазине при Кафедральном соборе УПЦ (цокольный этаж административного корпуса №1), а также в интернет-магазине lavka.sobor.in.ua.