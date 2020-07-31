также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, почему недостаточно соблюдать только внешние правила благочестия
Святогорский митрополит УПЦ рассказал, на что способно слово «прости» 11
Хор Мукачевской епархии УПЦ получил гран-при на международном конкурсе в Германии 16
Священник УПЦ борется с меланомой и нуждается в помощи 9
Митрополит УПЦ дал совет, как преодолеть страх перед будущим 16
Тысячи верующих УПЦ приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы 14
В УПЦ рассказали, что поможет достичь мира на Донбассе 27
На Винничине при поддержке УПЦ провели молодежный футбольный турнир 14
Патриарх Кирилл объяснил, что самое важное в служении Церкви 12
В УПЦ объяснили, можно ли перекрещивать детей 43
В сети доступны труды известного закарпатского ученого и богослова 12
УПЦ просит неравнодушных помочь детям-инвалидам приобрести школьные принадлежности 11
Митрополит УПЦ рассказал о чудесах по молитвам к Святогорской иконе Божией Матери 36
Митрополит Онуфрий поделился советом, как найти ориентир в современном потоке информации 271
В Киево-Печерской лавре открылась выставка старинных икон и скульптур «Небесные покровители» 14
На Волыни православные волонтеры передали благотворительную помощь заключенным СИЗО 46
Митрополит Антоний рассказал, что значит свобода для христиан 16
Известный швейцарский богослов рассказал, почему настоящий верующий - радостный 17

Издательство Воскресенского Кафедрального собора Украинской Православной Церкви выпустило настенный перекидной календарь «Сербия» на 2021 год на украинском языке.

Фото: Sobor.in.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Sobor.in.ua, календарь содержит изображения древних храмов, известных монастырей и природных красот Сербии.

«Главной особенностью нового календаря являются познавательные иллюстрации к каждому месяцу, а также высказывания Патриарха Сербского Павла. Представлена подборка фотографий храмов и монастырей, пересматривая которые можно погрузиться в атмосферу древней страны и ощутить христианский дух великого народа», -  рассказали в пресс-службе Воскресенского кафедрального собора УПЦ.

В календаре указаны церковные праздники, евангельские и апостольские чтения, посты, поминальные дни. Специальными значками отмечены особенности трапезы, дни освящения воды, даты совершения особых молебнов, поминовений и др.

Церковный календарь «Сербия» издан по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Календарь можно приобрести в церковном магазине при Кафедральном соборе УПЦ (цокольный этаж административного корпуса №1), а также в интернет-магазине lavka.sobor.in.ua.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
23
Теги