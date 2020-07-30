Причиной страхов в жизни человека является потеря точки опоры и утрата веры.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской и Славянской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан (Никитин) .

«Будущее от любого человека в любое время скрыто туманом — даже от того, кто думает, что он всё знает, всё предвидел, всё предусмотрел и рассчитал. Но не это самая большая трудность. Проблема возникает тогда, когда человек теряет ориентир и цель, к которой он стремится. Если человек о ней забывает, он начинает бояться будущего, разочаровывается в прошлом, не находит точки опоры в настоящем, мечется в разные стороны и не знает, что ему делать», - сказал митрополит Митрофан.

Он объяснил, что по-настоящему верующие люди «понимают, что важно не то, что будет в будущем, а то, кто я есть в настоящем — как я говорю, что делаю и как поступаю».

По его словам, имея живую веру в Бога, всегда можно сохранить радость и благодарность Богу.

«Времена — как волны: и вверх поднимают, и вниз опускают, в течение жизни любого человека всё меняется. В любые времена, имея настоящую и живую веру, можно быть счастливыми, радоваться и благодарить Господа. Помните о том Сокровище, Которым мы владеем, об Источнике, рядом с Которым мы находимся. Если унываем, нам трудно, буря недоумений, если есть вопросы и соблазны, нам всегда есть куда прийти и откуда почерпнуть. У нас всегда есть надежда и маяк, нам есть к чему стремиться и куда идти дальше», - заключил митрополит Митрофан.