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Украинская Православная Церковь призывает к прощению, взаимопониманию и нахождению тех точек соприкосновения, которые помогут завершить конфликт на Донбассе.

Фото: скрин видео «112 Украина».

Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом викарий Киевской Митрополии, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевcкий Виктор (Коцаба) сказал в эфире проекта «Люди. День Крещения Руси» на телеканале «112 Украина».

«События на Донбассе – это для нас чрезвычайно болезненный вопрос, для каждого сознательного человека, который живет в Украине, для каждого гражданина Украины. И с самого начала этих событий Украинская Православная Церковь призывала к миру, взаимопониманию и нахождению тех точек соприкосновения, которые могут завершить этот конфликт», - сказал епископ Виктор.

Он напомнил слова Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия, который еще в начале конфликта на востоке Украины сказал, что для того, чтобы мы преодолели это испытание, мы должны безусловно простить друг друга.

«Тогда некоторые оппоненты подняли свой голос: как это так – простить? Начали измерять, кто кого больше обидел. Но это же не приведет ни к какому результату. Один из святых отцов говорит такие замечательные слова: словом "прости" побеждается сатана. Это слово, которое имеет чрезвычайно большую силу. Если мы его не только произнесли, но действительно вложили его в свое сердце и оно там прижилось, даже если меня обидели больше», - подчеркнул епископ Виктор.

Он напомнил, что «единственный путь, который может привести нас к миру, к единению, к взаимопониманию – путь прощения».

Архиерей подчеркнул, что Церковь должна быть над всеми политическими факторами и указывать тот путь, который может привести к преодолению конфликта.

«Расскажу один случай, о котором лично рассказывал митрополит Донецкий Иларион, епархия которого разделена на две части. Однажды, когда он ехал с одной территории на другую, военный спрашивает его: "Куда едете?" Он отвечает: "Домой. Туда, где мой дом, где мои священнослужители, моя паства". Вечером, когда он возвращался, военный снова спрашивает: "Куда едете?" – "Домой. Там тоже мой дом, там я живу, там тоже моя паства". Пастырь не может делить людей на правильных и неправильных, левых, правых. Церковь занимает позицию над всем этим. Если она примет какую-то одну сторону, она станет непонятной, а может, и врагом для другой. Церковь должна быть над всем и указывать тот путь, который может привести к исцелению, преодолению, к миру. За это мы молимся и будем продолжать молиться – вся полнота Украинской Православной Церкви – а нас больше 12,5 тысяч приходов, монастырей. Будем продолжать молиться до тех пор, пока Господь нам этот мир не подарит», – заключил епископ Виктор.
ForUm

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