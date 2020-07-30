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В Луцке  участники православного общества имени прп. Никогда Святоши передали 50 наборов средств гигиены для социально незащищенных людей.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, в июне общество объявило о старте акции «Помоги заключенным Луцкого СИЗО», которая имела целью помочь людям, которые имеют статус «социально незащищенных».

В течение Петрова поста все желающие имели возможность пожертвовать духовную литературу и средства на нужды заключенных.

Были собраны книги на духовную тематику и материальные средства, на которые православные волонтеры приобрели средства гигиены и вещи первой необходимости для нуждающихся в Луцком СИЗО.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви православная молодежь передала благотворительную помощь детям-сиротам и жителям ромских поселений.
ForUm

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