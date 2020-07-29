В Ужгороде 28 июля, в День Крещения Руси, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил фундамент нового храма Украинской Православной Церкви.
Фото: Мукачевская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, новый храм будет освящен в честь святой великомученицы Варвары.
После освящения митрополит Феодор пожелал настоятелю религиозной общины и ее членам помощи Божией в строительстве нового храма.
Как сообщалось ранее, в Черниговской области в селе Оленовка освящен новый храм Украинской Православной Церкви, который был построен вместо храма, захваченного в начале 2019 года активистами ПЦУ.
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